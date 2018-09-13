В московском парке найден обезглавленный труп детектива Владимира Киселева

В парке "Лосиный Остров" в Москве найдено тело мужчины. Сообщается, что это останки частного детектива Владимира Киселева.

Мужчина исчез в начале лета 2018 года. Он работал в Смоленске и по очередному делу поехал в подмосковный поселок Дмитровка Village. С тех пор его никто не видел. На труп случайно наткнулись грибники.

Экспертиза показала, что перед смертью Киселеву отрубили голову. Она лежала недалеко от тела, передает Telegram-канал Mash.