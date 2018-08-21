В Москве начался крупный пожар

На территории литейно-механического завода в Люблино на юго-востоке Москвы начался пожар, передает телеканал "360". Очевидцы сообщают о неприятном запахе. По данным экстренных служб, на площади 100 квадратных метров горят остатки жидкости, предположительно – мазута. Возгорание локализовано. Столб черного дыма на Люблинской улице очевидцы сняли на видео.