Мать сестер-убийц находится в тяжелом состоянии

Стало известно, как чувствует себя мать троих москвичек, разделавшихся с 57-летним отцом-тираном. Женщина никак не может оправиться от случившегося.

Родительница девушек находится в очень тяжелом психоэмоциональном состоянии. Об этом сообщил вице‐президент российского отделения комитета защиты прав человека при ООН, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Иван Мельников.

Ему удалось пообщаться с женщиной по телефону. "Я ей звонил, сообщал о состоянии здоровья девочек, пытался ее успокоить", – цитирует Мельникова телеканал "360". По его словам, мать сестер говорила сквозь слезы.

При этом эксперт по правам человека выразил надежду, что женщина сможет взять себя в руки, поскольку ей необходимо во время судебных слушаний помогать дочерям. Отметим, что ранее девушки говорили, что глава семьи выгнал мать из дома около двух с половиной лет назад. После этого они втайне виделись с ней и иногда разговаривали по телефону.

Напомним, трагедия разыгралась 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. Девушки нанесли своему отцу 36 ударов ножом и десять – молотком. Они сознались в содеянном, подчеркнув, что отец много лет издевался над ними, бил, не выпускал из дома. Также есть информация о том, что мужчина применял сексуальное насилие в отношении дочерей.

Сейчас сестры 17, 18 и 19 лет находятся в СИЗО. Им может грозить до 15 лет лишения свободы. Мужчину похоронили на Вешкинском кладбище.