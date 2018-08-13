Шепелев вывел сына насильника Хачатуряна на чистую воду

В студии программы "На самом деле" появился Сергей Хачатурян – брат трех юных москвичек, убивших своего отца 27 июля в столице. Парень прошел проверку на детекторе лжи и впервые рассказал жуткие подробности о жизни с родителем-тираном.

Сергей заверил, что не подозревал, что его сестры хотят убить родного отца. Молодой человек признался, что почти не разговаривал с ним, поскольку тот, по его словам, больше любил дочерей. Сына же он бил всем, что попадалось под руку. Он даже стрелял в сына из пневматического оружия.

Парень признался, что родной отец не раз угрожал ему убийством. Молодой человек не может забыть, как однажды Хачатурян хотел его вывезти в лес, чтобы отомстить за то, что он общается со своей мамой, которую Михаил Хачатурян выгнал из дома.

Самого же Сергея он прогнал, когда наследнику было всего 16 лет. Подростку приходилось ночевать в подъездах и торговых центрах.

Также брат сестер Хачатурян признался, что у родителя были и хорошие черты характера. "Он оплачивал экскурсии, поездки на яхтах. В Сочи, когда мне было примерно семь лет, он взял в аренду катер и мы катались. Он дал нам по батону хлеба, чтобы мы кормили дельфинов", – рассказал Сергей. Психологи в студии шоу отметили, что погибший Михаил Хачатурян был агрессивным из-за психиатрического расстройства.

Кроме того, молодой человек рассказал и о сексуальном насилии, которые было в семье. "Однажды я и брат Арсен помчались домой, так как позвонила взволнованная Кристина и сказала, что отец захотел принять ванну с Ангелиной", – поделился Сергей. Полиграф показал, что все слова, сказанные сыном убитого слова – это правда.

Напомним, трагедия произошла 27 июля в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Раненый мужчина скончался на лестничной площадке, позже его дочери сознались в убийстве.

Ходят слухи, что убитый Михаил Хачатурян был связан с криминальным миром. Соседи и знакомые рассказывают, что по отношению к своим детям он был тираном и деспотом.