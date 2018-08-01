Зарезавшие насильника Хачатуряна сестры хвалились откровенными снимками в Сети
Выяснилось, что они ходили на так называемые вписки. Не стеснялись девушки и выкладывать в социальные сети свои откровенные фотографии.
Сестры позируют с алкоголем в компании молодых людей, а также на лестнице в подъезде, передает РЕН ТВ. Рассказал о девушках и их брат Арсен.
По словам сына зарезанного Михаила Хачатуряна, сестры являются не жертвами насилия, а расчетливыми убийцами, которые тщательно спланировали преступление. О предстоящем нападении девушки сообщили в личной переписке за шесть-семь часов до смерти родителя, сообщает РИА ФАН.
Парень добавил, что его отец лишь был строг с дочерьми и требовал послушания. Якобы девушки не убирали за собой в квартире и не мыли посуду, из-за чего и происходили ссоры. Арсен добавил, что отец был набожным: постоянно ездил молиться в Иерусалим и занимался благотворительностью.
Напомним, кровавая драма разыгралась в московской квартире 27
июля. Три девушки нанесли отцу несколько десятков ножевых ранений. Одно из них
– в сердце – оказалось смертельным.
Сестры признали вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом – якобы тот долгое время причинял им страдания. По словам знакомых семьи, мужчина их насиловал, не разрешал ходить в школу и встречаться с друзьями.
Михаила Хачатуряна похоронили на Вешкинском кладбище. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.
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