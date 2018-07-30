Закололи во сне: сестры-москвички оказались хладнокровными убийцами

Правоохранители сделали неожиданное заявление об убийстве тремя сестрами собственного отца. По версии следствия, девушки зарезали его во сне, попытавшись после этого инсценировать самооборону.



У следователей, которые занимаются делом об убийстве тремя дочерьми своего отца, появились сомнения насчет правдивости слов задержанных. В данный момент отрабатывается версия, что дочки зарезали и забили отца молотком во сне. Мужчина спал, когда одна из девушек вонзила ему в шею лезвие ножа по самую рукоятку, передает Telegram-канал 112.

Экспертиза также показала, что сразу после преступления девушки нанесли раны сами себе перед зеркалом. При этом сестры постарались сделать это таким образом, чтобы не оставить на теле шрамы. Таким образом, заявивших об убийстве родственника в целях самообороны девушек уличили во лжи.

Более того, оперативников насторожило, что сестры выключили камеру видеонаблюдения перед тем, как вытащить тело на лестничную площадку. К тому же показания дочерей критически отличались в деталях во время допроса, передает "Лента.ru".

Сообщается, что у полицейских сложилась альтернативная версия произошедшего. Она подразумевает, что отец действительно не давал дочерям вести свободный образ жизни, но физического насилия к ним не применял. Правоохранители убеждены, что ругань и стала причиной убийства мужчины.

Примечательно, что соседи ни разу не жаловались на семью. Более того, они часто ставили отца и дочерей в пример.

Однако деятельность "примерного семьянина" все-таки оставляет множество вопросов. Дело в том, что дома у погибшего был найден пистолет ТТ, а в его автомобиле — дробовик.

Все оружие было нелегальным. При этом в противоправной деятельности отец подозреваемых замечен не был.

Напомним, трагедия произошла 27 июля в подъезде одного из жилых домов. Есть информация, что мужчина насиловал и избивал своих дочерей, имел психические отклонения и употреблял наркотики.

По словам старшого помощника главы Следственного комитета России по Москве Юлии Ивановой, девушки уже признали свою вину. При этом они рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за того, что тот долгое время причинял им страдания. Дочери 46 раз ударили отца ножом и молотком.