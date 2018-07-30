Закололи во сне: сестры-москвички оказались хладнокровными убийцами

Три юные москвички зарезали отца-насильника Онкобольной Кобзон госпитализирован Эксклюзивы Закрытие "Дома-2" Главные события столицы

Самое читаемое

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
партнеры
Понедельник 30 июля
Лента новостей
22:00
Младшая дочь растет точной копией Аршавина
21:58
Слабоумие и отвага: бросавшегося на хищников пса съел крокодил (видео)
21:24
Скончалась актриса Наталья Кузнецова
21:07
Елизавета II избавляется от уникального лимузина за 164 миллиона
21:03
Трогательное обращение вдовы к Мурату Насырову
21:01
Олимпийская чемпионка трагически погибла в 38 лет
20:34
Известная российская спортсменка умерла после тяжелой болезни
20:26
Красавица-россиянка стала жертвой американского маньяка
20:23
Под Нижним Новгородом байкер разбился в ДТП
19:59
В Омске при пожаре погиб четырехлетний ребенок
19:50
"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
19:49
Что получила Москва от чемпионата мира
19:40
Выпавшая из окна многоэтажки россиянка чудом выжила
19:33
Подросток делал селфи на ЛЭП и умер
19:28
В Татарстане из тонущей машины спасли пьяного водителя
19:03
Избивавший Рапунцель из "Дома-2" муж решился на громкое признание
18:53
В Минске сделали заявление об инсульте у Лукашенко
18:38
24-летний водитель без прав раскурочил четыре машины
18:24
Преобразившуюся Алентову не узнали на дне рождения дочери
18:17
Трое мужчин до смерти забили приятеля деревянной скалкой
18:10
В Уфе 9-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и скончался
18:00
Женщина чудом выжила после мощного удара молнии (видео)
17:55
Смертельный наезд BMW на пешеходов попал на видео
17:46
Кухня Путина вызвала переполох
17:42
Красавица Цымбалюк-Романовская показала свои деликатесы
17:29
На Москву надвигается аномальная жара
17:03
В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко
16:59
В страшном ДТП под Уфой погиб мужчина
16:44
Лукашенко исчез после инсульта
16:39
Пьяный Билан устроил дебош на собственной свадьбе
16:37
Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой
16:22
В Москве годовалый ребенок проглотил шарик и умер
16:16
Украина в панике из-за дерзкой выходки Порошенко
16:01
Стало известно об отравлении Сергея Лазарева
15:49
Известный российский актер гулял с собакой и умер
15:24
Porsche E-Challenge 2018: Гран Туризмо с электрическим огоньком
15:13
Запад поставил крест на Порошенко
15:08
Шепелев взорвался от результатов ДНК-теста на отцовство
15:06
В загадочной истории с пропавшим Boeing поставлена точка
15:00
Мокрая Максакова предстала в одном купальнике
14:54
Героев "Дома-2" постигла печальная участь
14:52
Внучка Ефремова объяснила расставание с Борисом Ельциным
14:21
Украина проиграла России торговый спор
14:06
В Москве прошла церемония прощания с Войновичем
13:58
Россия вошла в число стран с дешевым бензином
13:48
Москва отвесила пендель хамящему Западу
13:43
Дочь Якубовича отказалась работать на Первом канале
13:40
Россияне – самые желанные гости в Греции
13:36
Найден способ защиты от ВИЧ
13:30
Анне Семенович запретили въезд на Украину
13:19
"Реал" намерен купить двух игроков "Челси" за 112 миллионов евро
13:13
Пьяный водитель сбил двух детей
13:10
Совет по цифровой экономике при Совфеде соберется на первое заседание
13:07
Интеллигентная мать побила Волочкову шикарными ногами
12:50
"Распадется окончательно": Россию приготовились рвать на части
12:48
Кто заставляет женщин чувствовать себя уродливыми
12:43
"Полный бред": Украина в ужасе от нового учебника географии
12:31
Правительство Москвы сделало фестиваль Geek Picnic бесплатным
12:19
Три сестры ударили отца-насильника 46 раз ножом и молотком
12:14
Путин ужесточил наказание за организацию азартных игр
12:05
Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
12:04
Рецепт корейского блина с зеленым луком
11:59
В США пожаловались на бесполезность антироссийских санкций
11:45
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
11:36
Хватал за интимное место: мужа Ани Лорак сняли с другой женщиной в клубе
11:29
Подростки попали в модное рабство
11:25
Уральского следователя оштрафовали за попытку скрыть прогул
11:15
Названа самая здоровая в мире диета
11:03
Новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона
10:53
В Иркутске пьяница обстрелял полицейских с балкона
10:43
Федор Емельяненко рассказал о последнем бое
10:34
"Крыть нечем": украинцы в экстазе от Крымского моста
10:32
Курс рубля загнали в рамки до сентября
10:14
"Вот и все": муж Собчак теряет зрение
10:03
Семьи с инвалидами освободили от взносов за капремонт
09:59
"Про стычки с Володей свекровь не знает": Подольская об отношениях с Пресняковой
09:58
Западные правозащитники назвали условие для посещения Крыма
09:55
В России создадут новый сверхтяжелый самолет
09:46
Ученые вычислили сроки глобальной катастрофы
09:40
ЦБР поддержал рубль
09:30
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"
09:28
Правительство продлило программу льготного автокредитования
09:21
"Он перенес эту пытку": жена священника пожаловалась на службу в Кремле
09:20
"Одни зубы на двоих": постаревший Галкин стал копией Пугачевой
09:12
На французском пляже нашли бомбу
09:09
Латвия призвала порвать Россию на куски
08:56
В России выявили самого крупного должника
08:44
Молодая жена Преснякова о своей беременности
08:39
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
08:19
Жертвами пожара в Сочи стали семь человек
07:58
Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
20:31
Огромные долги вынуждают Лорак работать на износ
17:53
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор
17:26
Сладкая парочка: Ургант толкает в ад распустившегося Киркорова
16:55
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
16:27
Участника "Дом 2" посадили за наркотики
15:44
Газманов рассказал о тяжелой утрате
15:11
Финалист "Битвы экстрасенсов" пообещал звездам "Дома-2" слезы и боль
14:27
"Метастазы в другие органы": рак пожирает Кобзона изнутри
13:52
Ковальчук вышла в свет без трусиков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Метастазы в другие органы": рак пожирает Кобзона изнутри
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
Придурки всякие: Бледанс врезала наставнику "Голоса" за нападки на особенных детей
Новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона
Глазки-щелочки: покинувшая Россию Барановская изменилась до неузнаваемости
Происшествия

Закололи во сне: сестры-москвички оказались хладнокровными убийцами

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Правоохранители сделали неожиданное заявление об убийстве тремя сестрами собственного отца. По версии следствия, девушки зарезали его во сне, попытавшись после этого инсценировать самооборону. 
прочитано 4189 раз

У следователей, которые занимаются делом об убийстве тремя дочерьми своего отца, появились сомнения насчет правдивости слов задержанных. В данный момент отрабатывается версия, что дочки зарезали и забили отца молотком во сне. Мужчина спал, когда одна из девушек вонзила ему в шею лезвие ножа по самую рукоятку, передает Telegram-канал 112.

ПО ТЕМЕ

У убитого тремя девушками отца-насильника нашелся защитник

Три сестры ударили отца-насильника 46 раз ножом и молотком

"Просил трогать его": как отец-насильник творил страшное с тремя дочками

 Москвички убили отца-насильника

Сюжеты Москвички убили отца-насильника

Экспертиза также показала, что сразу после преступления девушки нанесли раны сами себе перед зеркалом. При этом сестры постарались сделать это таким образом, чтобы не оставить на теле шрамы. Таким образом, заявивших об убийстве родственника в целях самообороны девушек уличили во лжи.

Более того, оперативников насторожило, что сестры выключили камеру видеонаблюдения перед тем, как вытащить тело на лестничную площадку. К тому же показания дочерей критически отличались в деталях во время допроса, передает "Лента.ru".

Сообщается, что у полицейских сложилась альтернативная версия произошедшего. Она подразумевает, что отец действительно не давал дочерям вести свободный образ жизни, но физического насилия к ним не применял. Правоохранители убеждены, что ругань и стала причиной убийства мужчины.

Примечательно, что соседи ни разу не жаловались на семью. Более того, они часто ставили отца и дочерей в пример.

Однако деятельность "примерного семьянина" все-таки оставляет множество вопросов. Дело в том, что дома у погибшего был найден пистолет ТТ, а в его автомобиле — дробовик.

Все оружие было нелегальным. При этом в противоправной деятельности отец подозреваемых замечен не был.

Напомним, трагедия произошла 27 июля в подъезде одного из жилых домов. Есть информация, что мужчина насиловал и избивал своих дочерей, имел психические отклонения и употреблял наркотики.

По словам старшого помощника главы Следственного комитета России по Москве Юлии Ивановой, девушки уже признали свою вину. При этом они рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за того, что тот долгое время причинял им страдания. Дочери 46 раз ударили отца ножом и молотком.

Автор: Михаил Вштанов30 июля 2018, 19:01

комментарии

Политика

В Минске сделали заявление об инсульте у Лукашенко
Украина в панике из-за дерзкой выходки Порошенко
Запад поставил крест на Порошенко
Москва отвесила пендель хамящему Западу

Шоу-бизнес

Младшая дочь растет точной копией Аршавина
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Трогательное обращение вдовы к Мурату Насырову
Дочь высказалась о беременности Даны Борисовой

Проишествия

Закололи во сне: сестры-москвички оказались хладнокровными убийцами
Что грозит зарезавшим отца-насильника юным москвичкам
Яблоко от яблони: психолог объяснила трагедию зарезавших отца девочек
Пять изнасилований: маньяк из Серпухова идет на рекорд

Lifestyle

Красавица-россиянка стала жертвой американского маньяка
Известный российский актер гулял с собакой и умер
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
Шоу-бизнес

Мокрая Максакова предстала в одном купальнике

Оперная дива поддразнила общественность
Шоу-бизнес

Шепелев взорвался от результатов ДНК-теста на отцовство

Москвичка раскрыла порочную связь с телезвездой
Политика

Лукашенко исчез после инсульта

Президент не появлялся на публике
Шоу-бизнес

В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко

Врач рассказал правду

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина
Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей

Фоторепортажи

Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"
Беспечная жизнь скандальной жены миллионера
Красавица-официантка снялась голой и вышла замуж за принца

Спорт

"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка

Регионы

Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru