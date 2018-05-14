"Похороните нас вместе": в Москве произошла массовая гибель подростков

В разных районах столицы нашли трупы подростков, погибших, как полагает следствие, при странных обстоятельствах. Правоохранители проверяют, не связаны ли эти трагедии между собой.

За минувшие сутки в Москве и области были найдены тела четырех подростков. Каждая из этих трагедий, по предположениям следователей, имеет криминальный след.

Вечером 13 мая под окнами жилого дома на Истринской улице нашли тела юноши и девушки. Руки подростков были привязаны друг к другу, передает сетевое издание m24.ru.

По предварительной информации, на месте трагедии была обнаружена прощальная записка. В ней ребята якобы просят похоронить их вместе.

Практически в это же время в одном из домов в Новой Москве нашли труп парня. Его тело обнаружили в подъезде, сообщает "Московский комсомолец".

На следующий день, 14 мая, в Зеленограде нашли тело школьника. Его смерть напомнила следователям случай, который произошел за сутки до этого с парнем и девушкой.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти подростков и проверяют, не связаны ли эти трагедии между собой. Эксперты не исключают, что кто-то спровоцировал ребят на этот шаг. Случившееся напомнило следователям о резонансном деле под названием "Синий кит".