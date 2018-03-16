В Москве электричка протаранила автомобиль

В Москве в районе станции Кунцево электричка протаранила автомобиль. Машинист применил экстренное торможение, в результате столкновения легковушку отбросило.
Медицинская помощь никому из участников ДТП не понадобилась. Поезд продолжил движение через полчаса: железнодорожникам понадобилось время, чтобы убрать поврежденный автомобиль с путей, передает телеканал "360".
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