В Германии скончался бухгалтер Освенцима

В Германии в возрасте 96 лет скончался военный преступник Оскар Гренинг. Он был бухгалтером концентрационного лагеря Освенцим. Злоумышленник умер в больнице.
Причина смерти не называется, передает Spiegel. Его приговорили к четырем годам тюрьмы по обвинению в причастности к убийствам 300 тысяч человек во время Второй Мировой войны.
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