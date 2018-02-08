США нанесли ракетный удар по союзникам России

Возглавляемая США коалиция по борьбе с боевиками в Сирии открыла огонь по правительственным войскам Сирии. Вашингтон оправдывается тем, что сторонники Асада напали на штаб "Сирийских демократических сил", где в тот момент находились американские военные.

Американцы утверждают, что нападение правительственных отрядов не было спровоцированным. И военным США как руководителям коалиции по борьбе с "Исламским государством" (запрещенная в России группировка) пришлось принимать меры по защите союзников. "Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой "ИГ", -отмечается в заявлении.

В коалиции отметили, что основной задачей в Сирии считают борьбу с "ИГ", но оставляют за собой право на самозащиту. И этим правом американцы активно пользуются. В конце прошлого года президент Дональд Трамп отправил в конгресс письмо, в котором признал: вооруженные силы США, участвующие в кампании по борьбе с "Исламским государством" в Сирии, нанесли "ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам". Трамп назвал эти удары "законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США".

Так, 8 июня возглавляемая США коалиция нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую зону предотвращения конфликтов и представляли угрозу для союзных коалиции сил. Спустя десять дней авиация коалиции сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка – тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил". В Дамаске заявили, что самолет сирийских ВВС действовал против террористических группировок, напоминает РИА Новости.

В Москве считают недопустимыми попытки Вашингтона оправдать применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной неприкосновенности Сирии. Да и в целом заверения США в том, что их военные находятся в Сирии для борьбы с террористами, неубедительны и не выдерживают критики, подчеркивают в МИДе. Не доверяют заокеанским "союзникам" и в Анкаре. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в США разрабатывают планы против интересов Турции, Ирана и России в Сирии.