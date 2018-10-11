28-летнюю модель жестоко расстеляли в собственной машине
Квейл выехала утром 8 октября на работу и потеряла управление автомобилем после того, как ей выстрелили в шею. Ее машина свернула на встречную полосу и врезалась еще в три автомобиля.
Медики поняли, что в девушку стреляли лишь после того, как доставили пострадавших после аварии в больницу. По версии следствия, модель поругалась на дороге с другим водителем и тот в нее выстрелил. Рассматривается и возможность того, что она случайно попала под стрельбу, передает телеканал Fox 5 Atlanta.
В результате выстрела девушка получила необратимые повреждения мозга. Семья Квейл готовится отключить ее от аппарата жизнеобеспечения в больнице.
Неравнодушные к трагедии люди открыли сбор средств для семьи модели. Изначально для ее родных хотели собрать пять тысяч долларов, но пользователи Сети пожертвовали больше 15 тысяч. Деньги пойдут на оплату перелета родственников Квейл из Калифорнии в Джорджию и организацию похорон девушки.
Напомним, в конце сентября в Ираке неизвестные застрелили в автомобиле 22-летнюю модель и блогера Тару Фарес. Девушка ранее выиграла конкурс красоты "Мисс Багдад".
Кризис ударил и по Примадонне
Украинскому лидеру конец
Певица поделилась сокровенным в Instagram
Звезда надеется наконец обрести счастье