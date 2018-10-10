Расстрелянная возле дома красавица-следователь умерла на руках мужа
Убитый горем мужчина сообщил, что обычно до автомобиля они шли вместе, но в тот злополучный момент Евгения была одна. Он задержался, чтобы закрыть дверь и выключить свет.
Подполковника МВД застрелили возле ее машины. Подойдя к парковке, мужчина обнаружил тело красавицы-жены в луже крови. "Я закрывал дверь, пошел следом за ней… Она умерла у меня на руках. Она ничего не говорила, хрипела", – цитирует супруга погибшей Life.ru.
Известно, что Шишкина расследовала дело о контрабанде наркотиков. На данный момент правоохранители собрали достаточно доказательств для того, чтобы с уверенностью говорить о связи убийства следователя по особо важным делам с ее работой.
"Преступление в отношении сотрудника совершено с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве", – приводит заявление регионального управления Следственного комитета России ТВ Центр.
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