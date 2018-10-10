Расстрелянная возле дома красавица-следователь умерла на руках мужа

Стали известны подробности трагедии в подмосковном Архангельском. Их раскрыл супруг убитой сотрудницы Управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной.

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Убитый горем мужчина сообщил, что обычно до автомобиля они шли вместе, но в тот злополучный момент Евгения была одна. Он задержался, чтобы закрыть дверь и выключить свет. ПО ТЕМЕ Подробности жуткой расправы над следователем под Москвой (видео) Под Москвой застрелили следователя по особо важным делам Подполковника МВД застрелили возле ее машины. Подойдя к парковке, мужчина обнаружил тело красавицы-жены в луже крови. "Я закрывал дверь, пошел следом за ней… Она умерла у меня на руках. Она ничего не говорила, хрипела", – цитирует супруга погибшей Life.ru. Известно, что Шишкина расследовала дело о контрабанде наркотиков. На данный момент правоохранители собрали достаточно доказательств для того, чтобы с уверенностью говорить о связи убийства следователя по особо важным делам с ее работой. "Преступление в отношении сотрудника совершено с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве", – приводит заявление регионального управления Следственного комитета России ТВ Центр. Напомним, Евгению Шишкину убили утром 10 октября выстрелом в шею у подъезда своего дома. Изначально дело завели по статье "Убийство", но потом переквалифицировали на статью "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

10 октября 2018, 17:33 Автор: Валерия Нарская