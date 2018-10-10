Под Москвой застрелили следователя по особо важным делам

Под Москвой в собственном автомобиле была застрелена следователь по особо важным делам Евгения Шишкина, передает Telegram-канал Mash. Она работала в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу и вела резонансные дела, связанные с мошенничеством и экономическими преступлениями. В январе 2018 года следователю сожгли машину.
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