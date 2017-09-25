Под Москвой ревнивец изрезал сожительницу и ее любовника

В Лобне вооруженный ножом мужчина напал на двух человек. В результате инцидента пострадавшие госпитализированы с колото-резаными ранами, передает РИА ФАН.
По предварительным данным, житель Подмосковья пришел домой и застал свою 36-летнюю любовницу с другим мужчиной. Ревнивец тут же схватился за нож, чтобы наказать неверную возлюбленную.
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