Под Москвой ревнивец изрезал сожительницу и ее любовника

В Лобне вооруженный ножом мужчина напал на двух человек. В результате инцидента пострадавшие госпитализированы с колото-резаными ранами, передает РИА ФАН.

По предварительным данным, житель Подмосковья пришел домой и застал свою 36-летнюю любовницу с другим мужчиной. Ревнивец тут же схватился за нож, чтобы наказать неверную возлюбленную.