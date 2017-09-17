В Турции автобус с туристами рухнул с обрыва

На турецком курорте Анталья произошла страшная авария. Автобус с туристами рухнул с обрыва, передает Haberturk.
В результате происшествия погибли два человека, десятки человек получили ранения. На месте происшествия работают экстренные службы.
Antalya adrasanda otobüs uctu ölü ve yaralılar var https://t.co/G2CQVglEux— şenol birol (@senolbirol) 17 сентября 2017 г.
Певец мычит, ползает и отказывается от пищи.
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