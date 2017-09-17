В Москве поезд сбил двоих человек

На Павелецком направлении Московской железной дороги недалеко от станции "Нижние котлы" произошло ЧП. Поезд сбил двоих человек.

В результате происшествия один из пострадавших скончался, второй получил серьезные травмы, передает агентство городских новостей "Москва". По факту происшествия проводится проверка.