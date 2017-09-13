В Москве задержали замглавы ФСИН

Сотрудники ФСБ задержали в Москве заместителя руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова. В его квартире проводится обыск.

Согласно предварительным данным, чиновник причастен к растрате государственных средств. Ведется расследование по факту крупных хищений горюче-смазочных материалов в ведомстве, передает "Фонтанка".