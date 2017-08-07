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Происшествия

В Москве пассажира метро изрезали ножом

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На станции "Крылатское" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена был обнаружен пассажир с ножевыми ранениями, передает РЕН ТВ. Пострадавший рассказал, что в поезде на него напал вооруженный мужчина.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Через несколько часов он был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

7 августа 2017, 11:12

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