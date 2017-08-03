Кумир молодежи погиб после попытки похищения

Гибель российских туристов в Абхазии Уход Малахова с Первого канала Стрельба в Мособлсуде Интервью Эксклюзив

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Четверг 3 августа
Лента новостей
19:43
Брэд Питт поссорил Джоли с отцом
19:35
Трамп нанес сокрушительный удар по экономике Украины
19:22
Огонь оставил улики на трупе под Петербургом
19:18
Детей доставили в больницу после ДТП с КамАЗом
18:57
АСВ займется генпрокуратура
18:36
Изуродованная стюардесса пошла по стопам Памелы Андерсон
18:23
Новые подробности ухода Андрея Малахова
18:21
Грузовик смял автобус с детьми под Новороссийском
18:20
Как не ошибиться с выбором жениха
18:00
Звезду "Холостяка" поздравляют со свадьбой
17:42
Как живет брошенная жена Цыганова с семью детьми
17:41
Росатом стал лидером по качеству выполнения госпрограмм
17:22
Трамп нашел виновного в фиаско с Россией
17:18
Дачник нашел в своем туалете голого спортсмена
17:05
Известный блогер о новом ведущем "Пусть говорят"
16:55
Ушел из жизни 32-летний ведущий ток-шоу
16:51
Мэрилин Мэнсон унизил московских фанатов в Киеве (видео)
16:27
Жена обнародовала последний совместный снимок с Яковлевым
16:26
Электромобили назвали убийцами экологии
16:11
WADA поставило России неприемлемые условия
15:49
Актриса обвинила режиссера Ким Ки Дука в насилии
15:36
Собчак в военной форме возмутила порновидом
15:34
Дерево убило ребенка под Псковом
15:34
Володин раскрыл молодежи тайны жизни политика
15:04
В России резко упадут цены билетов на самолет
14:59
Увольнение Малахова связали с убийством
14:52
США придумали унизительную роль для Украины
14:47
Песков заинтриговал рыбалкой Путина
14:43
Сын довел Хабенского до слез
14:33
Российских туристов предупредили об опасной жаре в Италии
14:09
Володин поделился планами на отпуск
13:52
Анна Седокова рассекретила отца третьего ребенка
13:50
Девушка-"скунс" с редким заболеванием стала моделью
13:50
ОНФ эффективно борется с незаконными свалками
13:47
Отделения реанимации столичных больниц получат гранты
13:35
Почему растет рейтинг "Единой России"
13:18
В Москве резко упала стоимость поездки на такси
13:18
Госдума набирает авторитет
13:14
Запад услышал жесткие намеки в мягкой риторике Путина
13:06
В Сети бьются над новой загадкой "Игры престолов"
13:05
Новый штамм сибирской язвы уничтожает все живое
12:42
Саакашвили троллит Порошенко пыльными фотографиями
12:39
Спикер Госдумы призвал законодателей США сдать мандаты
12:33
Путин запустил Нижне-Бурейскую ГЭС
12:28
Якубович помахал кулаками в самолете (видео)
12:26
Первый канал лжет ради славы Малахова
12:21
Москворецкую набережную перекроют на два дня
12:20
На развратный отель подали 300 жалоб
12:12
Володин нашел депутатское счастье
12:11
На Урале военные устроили массовую поножовщину
11:54
Кличко завершил карьеру
11:49
Как постарели звезды "Дома-2"
11:47
Когда начнет богатеть население России
11:39
Найден клад нацистов на миллиарды евро
11:38
Как рухнула кинокарьера президента Трампа
11:22
На Боню напали из-за татуировки
11:05
Убийцу российского чемпиона поймали в Бурятии
10:46
При реставрации ВДНХ нашли ценный барельеф
10:45
Погребняк об охоте Собчак на богатых мужиков и эскорте
10:33
Главные кинопремьеры недели
10:28
Владельцев бензиновых авто лишат отдыха
10:11
Разбитый инсультом Моисеев решил нажиться на чужом горе
09:44
Малахов разберется с наркозависимостью после увольнения с Первого канала
09:39
Путин с рабочим визитом прибыл в Благовещенск
09:35
Десятки детей отравились во время фестиваля на Байкале
09:14
Поклонники молятся о здоровье 89-летней Элины Быстрицкой
09:14
Россия пустила газ для Германии в обход Украины
08:56
Лайнер Москва – Сеул совершил экстренную посадку
08:52
Почему Любовь Полищук сдала сына в интернат
08:50
В Москве открыли первый городской пункт по ремонту гаджетов
08:47
Мощный взрыв в Абхазии перепугал российских туристов
08:35
Правительство Японии ушло в отставку
08:31
Мама отчитала Маргариту Суханкину из-за детей
08:29
В Приморье пропала группа туристов
08:25
В подъезде московской многоэтажки нашли труп
08:20
Опубликовано видео перестрелки с "бандой ГТА" в Мособлсуде
08:06
Раскрыта тайна ухода Малахова с Первого канала
07:59
Последствия жуткой аварии на МКАД попали на видео
21:59
Любимица Dolce & Gabbana вышла замуж
21:54
Британию атаковал "зомби-вирус"
21:44
Число пострадавших при взрыве в Абхазии выросло до 50 человек
21:33
Избивший журналиста дебошир предложил "добазариться" (видео)
21:15
В Москве неизвестный с топором напал на прохожего
21:09
Таксист приехал на собственное ограбление в Югре
21:02
Мужики с клюшками набросились на оскандалившегося Малахова
20:42
ЦБ заявил о стабильности банковского рынка
20:42
Вейпы вызывают медленную смерть
20:40
В Москве избили пьяного десантника
20:18
Странные совпадения в деле о бойне в Мособлсуде
20:15
Сын заставил работать убитую горем Софию Ротару
20:13
В Москве эвакуировали ЦУМ
20:07
В Абхазии при взрыве на военном складе пострадали россияне
19:43
Напавший на журналиста дебошир оказался православным фанатом
19:31
Андрей Малахов написал заявление в отдел кадров
19:25
Куда Трамп заведет Америку
19:21
После избиения журналиста в Москве возбудили дело
19:06
Десантура оторвалась в Москве
18:55
Напуганному Трампу снятся "кошмары" о России и Китае
18:37
В России хотят разрешить гей-парады в День ВДВ
18:32
Звезды об избитом в день ВДВ журналисте: стыд и позор
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Корчевников убит из-за Малахова
Пугачеву втянули в скандал с Малаховым
Лера Кудрявцева переживает кризис в отношениях
Раскрыта тайна ухода Малахова с Первого канала
Первый канал лжет ради славы Малахова
Андрей Малахов возглавит телеканал
Происшествия

Кумир молодежи погиб после попытки похищения

прочитано 753 раза

Южноафриканский актер Думи Масилела скончался в больнице от огнестрельного ранения, полученного в ходе вооруженного нападения, передает "Газета.ru". Сообщается, что молодой человек сидел в припаркованной машине вместе с другом, когда к нему подъехали похитители на черном джипе. Началась погоня, во время которой преследователи открыли огонь. Друг отвез раненого актера в больницу, но врачи не смогли ему помочь. У себя на родине актер знаменит благодаря роли в картине "Ритм города". Многочисленные поклонники Думи Масилелы выражают соболезнования в связи с преждевременной кончиной своего кумира.

3 августа 2017, 15:57

комментарии

Политика

Запад услышал жесткие намеки в мягкой риторике Путина
Саакашвили троллит Порошенко пыльными фотографиями
Куда Трамп заведет Америку
Молдаване отомстили Рогозину

Шоу-бизнес

Новые подробности ухода Андрея Малахова
Звезду "Холостяка" поздравляют со свадьбой
Как живет брошенная жена Цыганова с семью детьми
Известный блогер о новом ведущем "Пусть говорят"

Проишествия

В деле о бойне в Мособлсуде всплыл мэр-бандит
При взрывах боеприпасов в Абхазии погибли россияне
Ради украшений мужчина раскопал могилу бабушки
22-летняя модель умерла на глазах мужа

Lifestyle

Актриса обвинила режиссера Ким Ки Дука в насилии
В Сети бьются над новой загадкой "Игры престолов"
Как рухнула кинокарьера президента Трампа
Главные кинопремьеры недели
Шоу-бизнес

Разбитый инсультом Моисеев решил нажиться на чужом горе

Певец придумал, как выбраться из финансовой кабалы

Шоу-бизнес

Погребняк об охоте Собчак на богатых мужиков и эскорте

Красавица рассказала о тяжелой доле знаменитых людей
Шоу-бизнес

Увольнение Малахова связали с убийством

Кому выгодно сохранить в эфире "Пусть говорят"
Шоу-бизнес

Звезду "Холостяка" поздравляют со свадьбой

Поклонники заметили кольцо на безымянном пальце Ильи Глинникова

Гороскоп

Андрей Малахов возглавит телеканал
Любовный гороскоп на август
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа

Фоторепортажи

Брэд Питт поссорил Джоли с отцом
Девушка-"скунс" с редким заболеванием стала моделью
Как постарели звезды "Дома-2"
Любимица Dolce & Gabbana вышла замуж

Спорт

Как из предателя Родченкова на Западе делают героя
Олимпийского чемпиона задержали по делу о педофилии
Кафельников после скандала с дочерью задумал пойти в бомжатник
Роналду удивил суд нелепыми оправданиями

Регионы

Песков заинтриговал рыбалкой Путина
На Урале военные устроили массовую поножовщину
Убийцу российского чемпиона поймали в Бурятии
Бортпроводник спас переставшего дышать ребенка
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru