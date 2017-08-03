Кумир молодежи погиб после попытки похищения

Южноафриканский актер Думи Масилела скончался в больнице от огнестрельного ранения, полученного в ходе вооруженного нападения, передает "Газета.ru". Сообщается, что молодой человек сидел в припаркованной машине вместе с другом, когда к нему подъехали похитители на черном джипе. Началась погоня, во время которой преследователи открыли огонь. Друг отвез раненого актера в больницу, но врачи не смогли ему помочь. У себя на родине актер знаменит благодаря роли в картине "Ритм города". Многочисленные поклонники Думи Масилелы выражают соболезнования в связи с преждевременной кончиной своего кумира.

