Неравнодушные москвичи подожгли магазин вместе с продавцом
По словам сотрудника торговой точки, местным жителям не нравилось, что он отпускал алкоголь после 23:00 мск, сообщает паблик Mash. Продавцу чудом удалось выбраться из горящего помещения.
Пострадавший признался, что в магазине практиковалась незаконная продажа спиртного после указанного времени. Он подозревает, что преступление совершили борцы за здоровый образ жизни.
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