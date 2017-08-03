Молодая любовница стащила таксу у пенсионера

В Москве задержали 26-летнюю местную жительницу по подозрению в краже собаки. Предположительно, девушка украла таксу у 67-летнего знакомого, с которым разорвала отношения.

В полицию обратился пожилой москвич с заявлением о краже таксы. Придя в свою квартиру, он увидел, что стекло балконной двери разбито. Но больше всего пенсионера расстроил тот факт, что из дома пропал его четвероногий друг.

Мужчина рассказал, что раньше общался с 26-летней женщиной, а потом "прервал с ней контакт". Пенсионер заподозрил бывшую знакомую в том, что именно она забрала питомца, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Вскоре подозреваемая была задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту преступления возбуждено дело по статье "Кража". По словам полицейских, собака найдена и возвращена владельцу.

Воровство животных – явление нередкое. Как писали Dni.Ru, весной 2017 года в районе Крылатское у 58-летнего москвича украли золотистого ретривера по кличке Ричи. Инцидент произошел возле одного из торговых центров на Осеннем бульваре.

Пьяный мужик украл со двора своей подруги собаку, а она накатала на него заяву, теперь 4 месяца колонии.

Любовь ... pic.twitter.com/uPmCKK4y1r — Саратов Life (@sar_life) 30 мая 2014 г.

Стоимость пса потерпевший оценил в 50 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан и признал вину. Собаку вернули хозяину.