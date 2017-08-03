В московском метро в час пик случился сбой

Утром 3 августа на южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена случился сбой. Поезда временно следовали с увеличенным интервалом.
Неполадки удалось устранить за десять минут, сообщили в пресс-службе подземки. Что именно стало причиной сбоя, не уточняется.
8:35 Замоскворецкая линия. Южный участок. Были кратковременно увеличены интервалы движения поездов.— Московское метро (@MetroOperativno) 3 августа 2017 г.
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