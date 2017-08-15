В Москве на станции метро умер человек

В СМИ появилась пугающая новость о том, что часть перрона станции "Войковская" на Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена оцеплена. Сообщалось, что на месте работает полиция, а очевидцы рассказывали о нескольких черных мешках внутри оцепления. Также, по некоторым данным, было прекращено движение поездов в сторону центра. На горячей линии столичной подземки объяснили, что на "Войковской" умер человек, передает радиостанция "Говорит Москва". Причины смерти журналистам не сообщили. Также, по данным работников метро, на движение поездов произошедшее не повлияло.