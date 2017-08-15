Воры украли банкомат с помощью экскаватора

Камеры видеонаблюдения в Хаттоне (Великобритания) зафиксировали необычное ограбление. Злоумышленники похитили банкомат с помощью экскаватора.

Преступники разломали стену супермаркета ковшом экскаватора. Затем погрузили банкомат в прицеп автомобиля. Экскаватор же грабители оставили на месте преступления.

Необычное видео выложили на своей странице в Facebook полицейские Дербишира. Правоохранители сообщили, что пустой банкомат и брошенный прицеп были обнаружены через несколько дней, передает Life.ru. Воры пока не найдены.