Психолога из "Дома-2" задержали за унижение клиентки

Российский психолог Михаил Козлов, который принимал участие в качестве консультанта в телешоу "Дом-2", задержан в Минске по подозрению в унижении клиентки. О преступлениях специалиста рассказала сама потерпевшая.

Оскорбленная женщина обратилась за помощью к стражам порядка вечером 14 августа 2017 года, сообщили в пресс-службе минского Мингорисполкома. Она позвонила в отделение милиции и сообщила, что Михаил Козлов во время психологического тренинга "совершил оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство". Также, по ее словам, коуч мошенническим путем завладел ее средствами в размере 250 долларов.

Вскоре после обращения сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и задержали психолога во время проведения занятий. "В его отношении проводится проверка по факту поступившего заявления, а также по факту законности проведения данного тренинга", – рассказали в ведомстве. По данным минского УВД, подопечных Михаила Козлова также доставили в отделение для дачи показаний.

Через некоторое время в Сети появилось видео задержания коуча. На кадрах этой записи видно, что тренера практически не смутило задержание. Инцидент будто бы насмешил его. Один из находившихся рядом с ним учеников даже попросил его сфотографироваться вместе с ним, передает агентство "Sputnik Беларусь".

Между тем стало известно, что Михаила Козлова подозревают в еще одном серьезном правонарушении. Помощник тренера Евгений рассказал, что его работодателя обвиняют в торговле людьми. Также коуч якобы проходит по статье, связанной с наркотиками, передает местное издание onliner.by.

Ранее у Михаила Козлова уже возникал конфликт с правоохранительными органами. По данным СМИ, психолога якобы обвиняли в организации оргий во время занятий. Сообщалось, что он склонял своих учеников к групповому сексу. Тем не менее, официального подтверждения этой информации так и не появилось, и дело по данному факту не было возбуждено.

Напомним, Михаил Козлов проводит личностные тренинги в Москве и Минске. Примечательно, что стоимость его занятий достигает 900 долларов. Он прославился после того, как стал психологом-консультантом на телепроекте "Дом-2".