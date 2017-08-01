В Москве у гостиницы "Украина" случилась перестрелка

Днем 1 августа в Москве недалеко от гостиницы "Украина" случилась перестрелка. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек.

Правоохранители проверяют информацию о нападении, передает агентство городских новостей "Москва". Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Позже информацию о стрельбе опровергли. Тем не менее, недалеко от гостиницы был обнаружен труп.