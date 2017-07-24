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Неизвестные ограбили бывшего вице-президента банка "Петрокоммерц"

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Четверо вооруженных мужчин ограбили и избили бывшего вице-президента банка "Петрокоммерц" Дмитрия Буева. Происшествие случилось в его загородном доме.

Преступники заковали в наручники Буева и его жену и потребовали отдать все ценные вещи. Злоумышленники получили две пластиковые карты, на счету которых в общей сложности было шесть миллионов рублей, после чего скрылись, передает Telegram-канал Mash. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Автор: Евгений Мышко24 июля 2017, 21:22

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