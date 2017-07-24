Неизвестные ограбили бывшего вице-президента банка "Петрокоммерц"

Четверо вооруженных мужчин ограбили и избили бывшего вице-президента банка "Петрокоммерц" Дмитрия Буева. Происшествие случилось в его загородном доме.

Преступники заковали в наручники Буева и его жену и потребовали отдать все ценные вещи. Злоумышленники получили две пластиковые карты, на счету которых в общей сложности было шесть миллионов рублей, после чего скрылись, передает Telegram-канал Mash. Обстоятельства случившегося устанавливаются.