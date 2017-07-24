Под Москвой в движении электричек произошел сбой

В Подмосковье вечером 24 июля в движении электричек произошел сбой. Поезд, следующий по маршруту Апрелевка – Детково (№6809) прибудет в пункт назначение с отставанием в 59 минут из-за технической неисправности.

На Савеловском направлении была задержана электричка Лобня – Одинцово (№6261). Она движется с опозданием на 25 минут из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).