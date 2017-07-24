В Москве из Lada Granta украли 11 млн

Предприниматель из Солнечногорского района обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что из его машины Lada Granta, припаркованной на улице Покрышкина на западе Москвы, были украдены 124 тысячи долларов и 4,3 миллиона рублей, передает агентство городских новостей "Москва".

Общий материальный ущерб оценивается более чем в 11,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется поиск подозреваемого.