Взорванный в Одессе автомобиль попал на видео

Утром в припаркованной на улице Жуковского в Одессе машине прогремел взрыв, передает сайт НТВ.Ru. В Сети появилось видео, снятое на месте происшествия. На кадрах видно, что автомобиль практически полностью уничтожен взрывом и последовавшим за ним пожаром. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место инцидента.



