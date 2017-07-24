Взорванный в Одессе автомобиль попал на видео

Утром в припаркованной на улице Жуковского в Одессе машине прогремел взрыв, передает сайт НТВ.Ru. В Сети появилось видео, снятое на месте происшествия. На кадрах видно, что автомобиль практически полностью уничтожен взрывом и последовавшим за ним пожаром. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место инцидента.
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