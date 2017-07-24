Молодому человеку проломили череп в московском метро

На станции "Авиамоторная" Московского метрополитена злоумышленник жестоко избил 19-летнего пассажира, передает телеканал "360". Пострадавший с пробитым черепом был доставлен в больницу.

Нападавшему удалось скрыться, однако на следующий день его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".