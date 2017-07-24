На железной дороге в центре Москвы нашли мертвого мужчину

На железнодорожных путях в районе дома 7 на улице Ермакова Роща в центре Москвы обнаружен мертвый мужчина. На теле зафиксированы многочисленные повреждения: перелом костей носа, ушибленные раны головы, кровоподтеки на груди и кистях рук, передает сетевое издание m24.ru.
По данным полиции, смерть наступила примерно за 12 часов до обнаружения трупа. По факту произошедшего ведется проверка. Тело отправлено в бюро судмедэкспертизы.
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