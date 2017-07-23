На Ярославском направлении железной дороги случилось ЧП

На Ярославском направлении железной дороги из-за происшествия была задержана электричка, следующая по маршруту Пушкино – Москва. По предварительным данным, неизвестный пытался перебежать пути, в результате чего получил травму.

В итоге поезд был задержан на 46 минут, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании. Обстоятельства случившегося устанавливаются.