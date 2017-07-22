Знаменитую журналистку жестоко избили в Москве

Известный российский журналист Дмитрий Захаров рассказал о том, как бывшего шеф-редактора программы одной из самых популярных на отечественном телевидении своего времени программ "Взгляд" Людмилу Мосейко жестоко избили в подъезде собственного дома. Женщина пыталась заступиться за консьержку, на которую напал сосед.

История нападения на знаменитую российскую журналистку Людмилу Мосейко оказалась в центре внимания после того, как СМИ опубликовали шокирующие подробности со слов ее бывшего коллеги по программе "Взгляд" Дмитрию Захарова. По его словам, женщина заступилась за консьержку в своем подъезде, которую регулярно избивал сосед.

"Она только успела окликнуть его по имени "Миша!" Очнулась она в реанимации Склифосовского. Два перелома челюсти, сломан нос, сломана височная кость,сломана ключица.О других травмах не говорю – перечислять можно долго", – написал в своей блоге журналист.

Его возмутило то, каким образом ведется расследование произошедшего. Дмитрий Захаров отметил, что с нападавшим "сначала не происходило вообще ничего". "Его отпустили под подписку о невыезде. Инкриминировали 112-ю статью – побои средней тяжести", – рассказал журналист. При этом, по его словам, в аналогичных случаях обычно нападавшему вменяют статью "Нанесение тяжких телесных повреждений".

Дмитрий Захаров напомнил, что 2 октября программе "Взгляд" исполняется 30 лет. "В свое время мы потеряли Влада Листьева. В канун юбилея избита до полусмерти шеф – редактор программы", – заметил он пугающую закономерность.

Дмитрий Захаров пообещал, что в октябрьском юбилейном выпуске программы "Взгляд" эта история будет освещена подробно. "Как говорит Мила, если он останется на свободе, то почувствует абсолютную вседозволенность. И либо добьет ее, либо убьет кого-то еще", – опасается журналист.

