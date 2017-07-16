Звезду интернета избил коллега с "другом-амбалом"

Популярный российский видеоблогер Юрий Хованский подвергся нападению со стороны своего коллеги Кирилла Калашникова. По словам звезды интернета, он попробует добиться от стражей порядка ареста напавшего на него бизнесмена.

Инцидент произошел в ночь на 16 июля 2017 года, примерно в 3:30 мск, сообщил Юрий Хованский на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, Кирилл Калашников вместе с "другом-амбалом" встретили его с другом на выходе со съемочной площадки на пути к автомобилю.

"Несмотря на попытки Мотора их успокоить, они требовали, чтобы я "побазарил с ними" и утверждали, что "пришли за ответами", – написал в соцсети Хованский. По его словам, после словесной перепалки Калашников "начал колотить по машине ногами, кидать камни и пытаться открыть дверь".

В ответ спутник Хованского использовал против Калашникова перцовый баллончик. После этого в атаку перешел "друг-амбал", однако популярный видеоблогер попытался остановить его. В своем сообщении он признал, что в бою "был повален на землю (не боец)".

Через некоторое время Юрий Хованский обратился с заявлением в полицию. По его словам, в показаниях фигурируют двое потерпевших и пятеро свидетелей (члены съемочной группы). Примечательно, что один из стражей порядка предложил ему "решить вопрос по-уличному". Однако блогер не согласился с позицией правоохранителя и решил добиться того, "чтобы Калашников оказался в тюрьме или как минимум получил условку за свой беспредел".

Напомним, Юрий Хованский регулярно попадает в информационную повестку дня. Например, в мае 2017 года СМИ сообщили, что в его клипе на песню "Спроси у своей мамы" снялся знаменитый российский певец Дмитрий Маликов.В ней музыкант учит звезду интернета пикапу. Впрочем, многие пользователи Сети отметили, что этот клип очень похож на видеоролики пародийной группы The Lonely Island.