Подростки жестоко избили прохожего в Петербурге

В Санкт-Петербурге по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью были задержаны двое 16-летних подростков, передает Flashnord. Сообщается, что молодые люди напали на мужчину 1974 года рождения ночью 19 июля у одного из домов на улице Маршала Захарова. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.