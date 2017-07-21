Подростки жестоко избили прохожего в Петербурге

В Санкт-Петербурге по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью были задержаны двое 16-летних подростков, передает Flashnord. Сообщается, что молодые люди напали на мужчину 1974 года рождения ночью 19 июля у одного из домов на улице Маршала Захарова. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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