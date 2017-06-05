Обвиняемый в краже 7,5 млрд банкир умер под арестом

Экс-председатель правления банка "Огни Москвы" Денис Морозов скончался под арестом. Морозов много раз обжаловал меру пресечения, ссылаясь на тяжелое заболевание.

Как сообщает РБК, Денис Морозов скончался в Боткинской больнице. Врачи отказались комментировать смерть пациента.

Бывшего председателя правления банка госпитализировали 19 февраля из СИЗО-4 с острым нарушением мозгового кровообращения. Он впал в кому и так и не пришел в себя. Морозов страдал наследственным заболеванием, связанным со свертываемостью крови, – болезнью Виллебранда-Диана.

Дело о "двойной бухгалтерии" в отношении руководства "Огней Москвы" было возбуждено в 2015-м, за год до этого банк лишился лицензии, а вскоре был признан банкротом.

По версии следствия, топ-менеджеры организации, в том числе Морозов, фальсифицировали документы о разрыве договоров с клиентами, а деньги со счетов переводили подконтрольным фирмам. По делу проходят восемь человек. Трое помещены под домашний арест. Экс-президента банка Марию Росляк – дочь заместителя мэра Москвы по экономике Юрия Росляка – приговорили к четырем годам колонии. Но Росляк отправится в колонию только через 14 лет: на момент вынесения приговора она была беременна. Денис Морозов отправился в СИЗО.

Банкир неоднократно просил отпустить его из изолятора и подавал жалобы на продление ареста, однако в их удовлетворении было отказано. Уголовно-процессуальный кодекс запрещает заключать под стражу обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, в том числе по статьям о мошенничестве и растрате. В 2016 году пленум Верховного суда подтвердил это ограничение. "В некоторых случаях мошенничество рассматривается как общеуголовное преступление. Это зависит от того, как сформулировано обвинение; если следователю нужно, чтобы человека арестовали, он может не признать предпринимательский статус и экономическую деятельность, а может просто добавить к обвинению какую-то общеуголовную статью", – пояснил РБК федеральный судья в отставке Сергей Пашин.