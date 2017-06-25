В Пакистане детей убила бомба-игрушка

В деревне Спенмарк в племенном районе Южного Вазиристана в Пакистане взорвалась похожая на игрушку бомба, передает Life.ru. "Шестеро детей от шести до двенадцати лет, все мальчики, были убиты", – рассказал представитель местных властей. Езе двое пострадавших получили тяжелые ранения. Отмечается, что это не первый подобный случай. В северной части страны дети часто становятся жертвами взрывных устройств, которые маскируются под игрушки.

