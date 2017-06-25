В Нью-Йорке ребенок упал с аттракциона
На записи видно, как девочка отчаянно пытается удержаться на сидении, однако у нее ничего не получается. В это время внизу успели собраться люди, готовые поймать ее. Некоторые из очевидцев придержали ветки стоящего рядом дерева, чтобы они не травмировали девочку. В итоге ребенок падает, но ее удается поймать внизу. Тем не менее, ее госпитализировали, передает CBS News.
В руководстве парка развлечений подтвердили инцидент. Там добавили, что после этого аттракцион был закрыт до тщательной проверки.
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