На Украине фермер открыл огонь по соседям

На поле в селе Старая Оржица в Киевской области между фермерами произошел конфликт, закончившийся стрельбой, передает УНН. Полиция выяснила, что ссора началась с того, что приехавшие работать на соседнее поле арендаторы перегородили одному из фермеров и его сыну дорогу. "Сын фермера взял в автомобиле ружье "МР-27Н" и выстрелил несколько раз в воздух. Его отец тоже достал свое охотничье оружие "МЦ 2001", калибром 20 миллиметров, но совершил два прицельных выстрела в сторону рабочих", – говорится в сообщении правоохранителей. Двое пострадавших были госпитализированы. У одного врачи диагностировали ранение нижней правой конечности, у второго – плеча и шеи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.