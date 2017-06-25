На Украине фермер открыл огонь по соседям

Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Воскресенье 25 июня
Лента новостей
15:53
Машина перевернулась после аварии в центре Москвы (видео)
15:20
Звезды собрались на свадьбе Светланы Устиновой
14:00
Пять загадочных фактов о жизни Майкла Джексона
13:46
Глюк’oZa объяснила страсть к публичному оголению
13:04
Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи
12:44
В Москве объявлен желтый уровень угрозы
12:37
Муж Бледанс изменился до неузнаваемости
11:59
Дайнеко избавляется от квартиры после измены мужа
11:24
Звезда "Дома-2" набросилась на бывшего священника
10:55
Эрдоган потерял сознание во время молитвы
10:28
Емельяненко жаждет реванша после унижения от Митриона
10:06
У Соборной Мечети в Москве собрались десятки тысяч мусульман
00:00
Володин призвал выпускников воплощать мечты в жизнь
23:38
Саратовские выпускники с размахом отметили окончание школы
19:59
На выборах президента "Нашествия" появился новый лидер
19:52
Акинфеев похоронил сборную России
19:21
Юля Волкова собирается замуж после борьбы с раком
18:10
Бывшая возлюбленная в восторге от тяжелобольного Губина
17:37
Шурыгину довели до истерики на работе
17:14
Владимир Путин оценил преобразившийся "Артек"
16:55
Романец бросила Гусева за две недели до свадьбы
16:08
Украина вымогала у Пригожина миллион долларов
15:45
Москвичей предупредили об опасной погоде
15:38
Девушки сходят с ума из-за блестящей груди
15:13
Дмитрий Певцов сильно постарел
14:45
Завершено расследование дела "пьяного" мальчика
14:38
Таксист устроил массовое ДТП на Ленинском проспекте
14:26
Бузова поразила похабным снимком из деревенской бани
13:51
Звезда "Дома-2" оправдалась за нападки на отца "пьяного" мальчика
13:49
Из дома Лаймы Вайкуле вынесли лучшие платья
13:24
Путин раскрыл свой большой секрет
12:59
Трагичная судьба сестры Наташи Королевой
12:30
Ужасающие кадры лечения особенной дочери Данко
12:01
Как выпускники простились со школой
11:40
Ученые пообещали гибель Земли за три дня
11:18
В семье Эммануэля и Бриджит Макрон пополнение
11:13
Женщина с годовалой дочкой погибли под колесами поезда в Подмосковье
10:57
Лолита ради сумки закрутила с богатым французом
10:47
Как живет 16-летняя внучка Софии Ротару
10:30
Евгения Моргунова убила смерть сына
10:06
Белохвостикова рассказала о влиятельном покровителе
23:42
В московском парке мужчина ранил ножом прохожих
22:00
Как распознать обман известных артистов
21:58
Берлускони положил глаз на жену Трампа
21:51
Утяшева о гимнастических упражнениях в постели и оргазме
21:50
Учительница бросила школу ради карьеры порноактрисы
21:30
Полиция открестилась от анализа крови "пьяного" мальчика
21:24
#Основнойвыпускной стал хитом в Сети
21:22
Максакова назвала отца своих детей большой ошибкой
21:06
Турецкий отель ввел штрафы за недоеденную пищу
21:05
98-летняя вдова восхитилась мужским стриптизом
20:56
В Зеленограде после пожара в многоэтажке найдены два трупа
20:32
В Татарстан пришел снежный апокалипсис
20:31
Дуров сцепился с Роскомнадзором
20:17
Совет на выходные 24-25 июня
20:07
Почему издеваются над детьми в приемных семьях
20:06
Захарова посмеялась над пикантной ситуацией с Михалковым
19:48
В Турции дети погибли от удара током в бассейне
19:34
На юго-востоке Москвы на мосту найдено тело мужчины
19:31
Госдума поможет обманутым дольщикам
19:17
Почему Вороненков и Максакова выбрали для побега Украину
19:08
Жена криминального авторитета могла спасти "пьяного" мальчика
18:47
Дана Борисова оставила квартиру "наркодилеру"
18:30
Дикие пумы испугались политических программ
18:19
"Единая Россия" повысит доступность детских садов
18:03
Самбурская оправдалась за позорный наряд на ММКФ
18:01
Как запах мужчин влияет на сексуальное влечение женщин
17:45
Россия готова к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов
17:34
В московском метро мужчина упал на рельсы
17:20
Обама хотел сбросить бомбу на Россию
17:20
Отец Фриске: Шепелев меня заказал
17:15
Пьяный москвич до смерти забил любовницу
16:58
Закон о курортном сборе доработают ко второму чтению
16:49
Максакову жестоко наказали
16:47
Ивана Трамп довела президента Чехии до бешенства
16:44
В Москве на зебре автобус насмерть сбил женщину
16:37
"Парящий мост" станет украшением парка "Зарядье"
16:30
Хирурги забыли марлю в животе женщины
16:08
Под Калининградом повторилась история Ромео и Джульетты
16:02
Бузова и Орбакайте оторвались на выпускном
15:52
Массажист создал на рабочем месте плантацию конопли
15:35
70-летняя Татьяна Васильева снялась в бикини
15:35
Вымокший до нитки Путин восхитил Запад
15:34
Святым мощам в Москве поклонился миллион верующих
15:28
Батурин свалил вину на Рудковскую
15:22
"ВКонтакте" поздравляет выпускников школ
15:19
Сколько стоит выпускной в Москве
15:06
Учителя убил секс на заднем сиденье автомобиля
14:47
Никита Михалков прилюдно пощупал Орнеллу Мути
14:42
Московская консерватория обретает вторую жизнь
14:40
Депутат-коммунист покинул Госдуму под аплодисменты
14:34
Актриса Светлана Тома выглядит лучше внучки и дочки
14:31
Из крови "пьяного" мальчика неожиданно исчез алкоголь
14:24
На выборах президента "Нашествия" лидирует Константин Кинчев
14:22
Путин сделал необычный звонок Эрдогану
14:20
Маткапиталом разрешат погашать ипотеку
14:15
Как уберечь детей от наркотиков
14:07
У Юлии Волковой нашлась сестра
14:06
Как живет простой российский миллионер
13:55
Володин: КПРФ поторопилась с инициативой о переносе праздников
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
Из крови "пьяного" мальчика неожиданно исчез алкоголь
Отец Фриске: Шепелев меня заказал
Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи
Жена криминального авторитета могла спасти "пьяного" мальчика
Акинфеев похоронил сборную России
Происшествия

На Украине фермер открыл огонь по соседям

прочитано 104 раза

На поле в селе Старая Оржица в Киевской области между фермерами произошел конфликт, закончившийся стрельбой, передает УНН. Полиция выяснила, что ссора началась с того, что приехавшие работать на соседнее поле арендаторы перегородили одному из фермеров и его сыну дорогу. "Сын фермера взял в автомобиле ружье "МР-27Н" и выстрелил несколько раз в воздух. Его отец тоже достал свое охотничье оружие "МЦ 2001", калибром 20 миллиметров, но совершил два прицельных выстрела в сторону рабочих", – говорится в сообщении правоохранителей. Двое пострадавших были госпитализированы. У одного врачи диагностировали ранение нижней правой конечности, у второго – плеча и шеи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

25 июня 2017, 16:00

комментарии

Политика

Путин раскрыл свой большой секрет
Ивана Трамп довела президента Чехии до бешенства
Обама хотел сбросить бомбу на Россию
Вымокший до нитки Путин восхитил Запад

Шоу-бизнес

Юля Волкова собирается замуж после борьбы с раком
Бывшая возлюбленная в восторге от тяжелобольного Губина
Шурыгину довели до истерики на работе
Романец бросила Гусева за две недели до свадьбы

Проишествия

Сожители спрятали тела убитых женщин в диван и спали на нем
В московском метро загорелся поезд с пассажирами
Подробности кровавой расправы над официанткой в центре Москвы
Учителя убил секс на заднем сиденье автомобиля

Lifestyle

Евгения Моргунова убила смерть сына
Как распознать обман известных артистов
Михалков забрал себе песни Захаровой
Лучшие современные фильмы о войне
Культура

Пять загадочных фактов о жизни Майкла Джексона

25 июня, восемь лет назад, мир потерял "Короля поп-музыки"
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" набросилась на бывшего священника

Май Абрикосов раскритиковал как нового участника телестройки, так и руководство программы
Шоу-бизнес

Глюк’oZa объяснила страсть к публичному оголению

Певица ответила всем, кто за спиной и в открытую критикует ее манеру выбирать наряды
Авто

Машина перевернулась после аварии в центре Москвы (видео)

Происшествие сняла камера наружного наблюдения

Гороскоп

Совет на выходные 24-25 июня
Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике
У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона

Фоторепортажи

Как выпускники простились со школой
Сергей Зверев пришел к послу с вызывающим макияжем
Редникова выставила приплюснутую грудь
Звезды удивили платьями на красной дорожке ММКФ

Спорт

Предательница Степанова получала в России огромную зарплату
Порнозвезда готова обслужить всю сборную России по футболу
Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"

Регионы

Полиция открестилась от анализа крови "пьяного" мальчика
Хирурги забыли марлю в животе женщины
Под Калининградом повторилась история Ромео и Джульетты
Педофил из Хабаровска получал по 20 тысяч за каждого ребенка
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru