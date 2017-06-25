Главную достопримечательность Лондона эвакуируют из-за бомбы

Колесо обозрения London Eye и расположенный перед ним пирс эвакуировали из-за того, что на берегу Темзы была обнаружена бомба, передает Russia Today. Снаряд времен Первой или Второй Мировой войны находится в воде. Саперы начнут с ним работу после отлива.

Отметим, London Eye является одним из самых больших колес обозрения в Европе. Благодаря своему расположению он успел превратиться в визитную карточку столицы Великобритании, а по частоте появления на большом экране он может конкурировать с Биг Беном и зданием Парламента. Наряду с этими строениями "Лондонский глаз" считается главной достопримечательностью города.