После взрыва в Пакистане погибли 140 человек

На одной из дорог в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана перевернулся бензовоз, передает РИА Новости. Местные жители собрались у него, чтобы собрать горючее. По словам очевидцев, некоторые из них в этот момент курили. Возможно, именно это стало причиной возгорания. Топливо загорелось и произошел взрыв. Огнем были охвачены десятки автомобилей. Изначально сообщалось о 123 погибших и 49 пострадавших. По последним данным, число жертв взрыва составляет по меньшей мере 140 человек.
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