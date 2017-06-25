После взрыва в Пакистане погибли 140 человек

На одной из дорог в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана перевернулся бензовоз, передает РИА Новости. Местные жители собрались у него, чтобы собрать горючее. По словам очевидцев, некоторые из них в этот момент курили. Возможно, именно это стало причиной возгорания. Топливо загорелось и произошел взрыв. Огнем были охвачены десятки автомобилей. Изначально сообщалось о 123 погибших и 49 пострадавших. По последним данным, число жертв взрыва составляет по меньшей мере 140 человек.