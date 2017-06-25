В Москве зафиксирован выброс сероводорода

В ночь на 25 июня специалисты "Мосэкомониторинга" зафиксировали рост содержания сероводорода в атмосфере на востоке и юго-востоке Москвы, передает "Интерфакс". В районе Косино-Ухтомский предельно допустимая концентрация была превышена в 2,91 раза. В Капотне – в 1,84, Выхино-Жулебино – 1,42, Люблюно – 1,1 раза.