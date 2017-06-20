Страшный пожар парализовал центр Киева

В центре Киева загорелось здание бывшего "Центрального гастронома" на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого. Сотрудники экстренных служб уже на протяжении нескольких часов не могут потушить пожар.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили, что по состоянию на 21:04 мск пожар был ликвидирован, общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. "С целью предотвращения распространения огня на стоящие рядом жилые дома спасатели подали лафетные стволы. Задействованы также семь звеньев газодымозащитной службы и две автолестницы", – сообщается на сайте ведомства.

Отметим, что в здании горел третий этаж, также в доме почти полностью уничтожена крыша бывшего гастронома. Спасатели вынесли из помещения все взрывоопасные предметы, передает ТАСС. В связи с возгоранием сотрудники экстренных служб эвакуировали сотрудников и посетителей Печерского районного суда, который находится рядом с горящим зданием. Пожарным удалось устранить угрозу распространения огня на соседние здания.

На месте происшествия работали несколько бригад пожарных, в тушении пожара были задействованы 22 пожарных автомобиля. Рядом с горящим зданием дежурят автомобили "скорой помощи". Из-за большого скопления техники проезд по Крещатику и улице Богдана Хмельницкого был временно заблокирован. Информация о пострадавших пока не поступала.

Причины возгорания здания пока неизвестны, передает украинское издание "Вести". Представитель ГСЧС Светлана Водолага считает, что бывшее здание гастронома могли поджечь. "По некоторым данным, на проект были претенденты, близкие к новой власти. Поджог мог быть умышленным", – подтвердили ее версию источники в строительных кругах.

Напомним, здание бывшего Центрального гастронома было закрыто на реконструкцию в 2004 году. Этот дом является самым старым на Крещатике, он признан достопримечательностью архитектуры местного значения. Он известен тем, что в нем в прошлом проживали художник Михаил Врубель и гетман Павел Скоропадский.