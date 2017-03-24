Пожар на военном складе под Харьковом тушили два дня

Под Харьковом сотрудники МЧС Украины завершили тушение пожара на военном складе боеприпасов. На ликвидацию крупного возгорания у спасателей ушло почти двое суток.
Пожарные занимаются ликвидацией последствий случившегося, передает сайт "Аргументы и факты". По предварительным данным, причиной возгорания стала диверсия.
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