В Москве сильный ветер повалил рекламный щит на прохожего

На Большой Семеновской улице в Москве из-за сильного ветра рухнул рекламный щит. Конструкция упала на 37-летнего прохожего, который находился неподалеку.

Мужчина получил травмы, о состоянии его здоровья ничего неизвестно, передает Life.ru. Напомним, в конце мая ураган в Москве унес жизни более 10 человек.