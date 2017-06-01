В Москве сильный ветер повалил рекламный щит на прохожего

На Большой Семеновской улице в Москве из-за сильного ветра рухнул рекламный щит. Конструкция упала на 37-летнего прохожего, который находился неподалеку.
Мужчина получил травмы, о состоянии его здоровья ничего неизвестно, передает Life.ru. Напомним, в конце мая ураган в Москве унес жизни более 10 человек.
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