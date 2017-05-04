Убившая восемь детей женщина избежала тюрьмы

В Австралии суд освободил от ответственности женщину, убившую восемь детей. Жительница штата Квинсленд была признана невменяемой и помещена в психиатрическую клинику.

Эксперты установили, что у 43-летней Райны Тайдей тяжелая форма шизофрении, передает "Би-би-си". За несколько дней до преступления состояние женщины резко ухудшилось.

Как пояснила судебный психиатр Джейн Филлипс, австралийка услышала птичьи голоса, которые приказали ей расправиться со своими детьми и племянницей, чтобы их спасти. Доктор Франк Варгез уточнил, что подсудимая пережила "апокалиптическое бредовое состояние".

"Это уникальный и чудовищный случай. Ничего подобного я раньше не встречал", – отметил он. Тайдей предстоит пройти лечение в специальной клинике в Брисбене.

Трагедия произошла в декабре 2014 года. Австралийка зарезала племянницу, четырех сыновей и трех дочерей в возрасте от двух до 14 лет. После этого она нанесла себе 35 ножевых ранений.

Пострадавшую и мертвых детей обнаружил взрослый сын Тайдей. Дом, в котором произошло убийство, снесли. На его месте был разбит парк.