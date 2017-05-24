Пассажиры пожаловались на коллапс в московском метро

Пассажиры Московского метрополитена пожаловались на коллапс, произошедший в переходе на станцию "Белорусская" Кольцевой линии. Как сообщили корреспонденту Dni.Ru очевидцы, движение людей оказалось полностью заблокировано.

"Люди не могут идти по переходу!" – пожаловался свидетель массового затора. "Меня замяли со всех сторон, аж кости хрустели", – рассказала пассажирка.

Отметим, пользователи Сети также рассказали о большой загруженности на станции метро "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии. "Кто удивлялся очереди на маршрутку? Вот вам очередь на эскалатор", – подписала снимок пассажирка.