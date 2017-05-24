Москвич устроил погром в офисе на 1,6 миллиона

В одном из столичных офисов 42-летний мужчина устроил погром. Москвич уничтожил и повредил имущество на сумму 1,6 миллиона рублей, сообщает "Газета.ru".
Инцидент произошел в здании представительства немецкого финансового учреждения на Космодамианской набережной. Дебошир задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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