Москвич устроил погром в офисе на 1,6 миллиона

В одном из столичных офисов 42-летний мужчина устроил погром. Москвич уничтожил и повредил имущество на сумму 1,6 миллиона рублей, сообщает "Газета.ru".

Инцидент произошел в здании представительства немецкого финансового учреждения на Космодамианской набережной. Дебошир задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.