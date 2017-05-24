В центре Москвы Maybach атаковали "коктейлем Молотова"

В столице неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль Maybach. Инцидент произошел на 3-й Фрунзенской улице, сообщает "Газета.ru".

Водитель ждал, когда охрана здания откроет ворота. В зеркало заднего вида он увидел, что к иномарке бежит мужчина с бутылкой в руке. Водитель резко тронулся с места, однако незнакомец успел швырнуть бутылку, которая разбилась о багажник.